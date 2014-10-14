Отмечается, что это один из пяти крупнейших алмазов, добытых в России.

В Архангельской области добыли уникальный алмаз весом 340 карат. Об этом сообщил глава региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.

Алмаз обнаружили на месторождении им. Владимира Гриба. Цыбульский отметил, что это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения. Он также назвал этот алмаз одним из пяти крупнейших, добытых в России. Глава Архангельской области подчеркнул, что доля таких алмазов составляет не более 2% от всех природных алмазов.

Отметим, что в регионе находятся два месторождения алмазов: имени М. Ломоносова в Приморском округе и имени В. Гриба в Мезенском округе.

Фото: Telegram / Цыбульский