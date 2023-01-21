"Русский север" представят в произведениях живописи и фотографии

Выставка, посвященная особенностям быта жителей Поморья, развернется в здании Императорского общества поощрения художеств.

С 3 по 22 декабря в Санкт-Петербурге пройдут мероприятия в рамках выставки "Русский север. Мой край – мое Поморье, где песни в глубине". Экспозиция развернется в здании Императорского общества поощрения художеств и покажет произведения живописи. графики и фотографии, которые посвящены особенностям быта жителей Поморья, – рассказали в пресс-службе петербургского "Союза художников".

Участники проекта – художники родом из Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила и Магнитогорска. Их работы познакомят зрителей с чарующей красотой, таинственностью и самобытностью культуры Русского Севера, который остается точкой интереса для путешественников и этнографов. Помимо экспозиции в рамках события состоятся художественные мастер-классы и творческие встречи.

В рамках выставки пройдут демонстрационные мастер-классы по работе с акварелью по мелованному картону, созданию портрета по законам модернизма в смешанной технике, а также портрета в народном костюме и северного пейзажа в технике живописи маслом. Дети от 7 до 12 лет под руководством мастеров научатся изображать обитателей северных морей. На творческой встрече с участниками проекта можно будет послушать рассказы и о морозных художественных путешествиях. Санкт-Петербургский Союз художников

Напомним, что Главный штаб Государственного Эрмитажа закроется для посетителей во вторник, 26 ноября, в связи с проведением международного форума "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти".

Фото: Википедия