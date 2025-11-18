Председатель правления Санкт-Петербургского Союза художников рассказал о профессиональном празднике

Центральным событием этого года стала выставка "Весна-2026. Графический сезон".

Председатель правления Санкт-Петербургского Союза художников Андрей Базанов в интервью "Петербургскому дневнику" рассказал о прошедшем Дне художника, задачах организации, а также о текущих выставках и международном сотрудничестве.

По словам Базанова, традиционно в первое воскресенье апреля художники отмечают свой профессиональный праздник. В этот день залы Союза на Большой Морской улице, 38, открыты для всех желающих. Гости могут посетить бесплатные мастер-классы по различным видам искусства — от лепки и графики до живописи.

Центральным событием этого года стала выставка "Весна-2026. Графический сезон". Экспозиция в формате "нон-концепт" объединила работы графиков, фотографов, плакатистов, скульпторов и керамистов. Задача праздника — сделать искусство доступным для широкой публики и открыть двери Союза художников для всех любителей творчества.

Одной из ключевых задач организации Базанов назвал сохранение высокого уровня профессионализма. Союз активно поддерживает молодых художников, предоставляя им выставочные пространства и возможности для развития. В начале года прошла выставка работ претендентов на вступление в организацию, по итогам которой более 130 молодых авторов стали полноправными членами Союза.

Сейчас на первом этаже здания проходит выставка "Драгоценная Пасха", где представлены украшения и пасхальные подарки от секции декоративно-прикладного искусства. Примечательно, что экспозиция расположена на Большой Морской улице — исторической ювелирной артерии Петербурга, где когда-то работал сам Карл Фаберже.

Союз художников активно сотрудничает с коллегами из-за рубежа. Недавно в его стенах прошла выставка "Искусство без границ. Визуальное наследие "Шань хайцзин"", организованная совместно с Генеральным консульством Китая. Работы были созданы российскими художниками, побывавшими в творческих экспедициях в КНР. Сейчас ведутся переговоры об организации ответной выставки в одном из городов Китая.

Члены секции монументального искусства проводят инвентаризацию сохранившихся советских мозаик, рельефов и сграффито. Собранные материалы будут переданы в Смольный для обсуждения механизмов сохранения этого культурного наследия. Монументалисты готовы принять участие в реставрационных работах, если потребуется.

В ближайших планах Союза — проведение исследовательских работ на фасаде здания на Большой Морской улице для его дальнейшей консервации. Организация активно ищет спонсоров для поэтапной реставрации исторического особняка, который является домом для петербургских художников на протяжении многих лет.

