В Ленобласти проводят конкурс на проект мемориала в честь участников СВО

Событие организовано по инициативе Ленинградского отдела Союза художников.

Концепции памятника героям специальной военной операции разрабатывают в Ленинградской области. Проекты будущего мемориала выбираются и оцениваются на конкурсной основе, подготовленной местным отделением Союза художников, – рассказал в своем Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По словам главы региона, финалисты первого этапа конкурса – это интересные и символичные проекты. Их авторам Дрозденко предложил организовать творческую группу для проработки финального концепта и макета мемориала.

Ранее мы рассказывали, что новый православный храм, посвящённый благоразумному разбойнику Раху, появится на пересечении Витебского и Дунайского проспектов. Храм станет неотъемлемой частью Духовно-просветительского центра штрафных воинских частей, образуя с ним единый архитектурный ансамбль.

Видео: Telegram / Александр ДроZденко