В Купчино разведут храм благоразумного разбойника Раха

Разработчиком проекта является ООО "Архитектурная мастерская М119".

Новый православный храм, посвящённый благоразумному разбойнику Раху, появится на пересечении Витебского и Дунайского проспектов. Разрешение на строительство было выдано Госстройнадзором.

Храм станет неотъемлемой частью Духовно-просветительского центра штрафных воинских частей, образуя с ним единый архитектурный ансамбль. Площадь земельного участка под строительство составляет примерно 2 тысячи квадратных метров. Двухэтажное здание храма займет 560 квадратных метров и достигнет высоты 22 метра.

Разработчиком проекта является ООО "Архитектурная мастерская М119", а функции застройщика выполняет приход будущего храма. Завершение строительных работ запланировано на 2029 год.

Благоразумный разбойник Рах — это известный персонаж христианских преданий. Он был распят рядом с Иисусом Христом, признал свою вину, раскаялся в грехах и уверовал в божественную сущность Христа, молясь о том, чтобы Господь вспомнил о нем в Своем Царствии. В ответ Христос обещал ему рай, превратив его в символ милосердия и мощи истинного покаяния.

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Фото: КГА