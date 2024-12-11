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На Английской набережной отреставрируют фасад Дома Казалета
Сегодня, 13:07
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На Английской набережной отреставрируют фасад Дома Казалета

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ГАТИ разрешила установку, использование и демонтаж строительных лесов в процессе реставрации фасада исторического здания.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) одобрила проведение реставрационных работ на фасаде дома Казалета – особняка Тенищевых.

Инспекция разрешила установку, использование и демонтаж строительных лесов в процессе реставрации фасада исторического здания. Работы должны быть завершены к 1 октября 2027 года.

Особняк находится на Английской набережной, дом 6. Его фасад выполнен в стиле необарокко, что придает дому схожесть с дворцом.

Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга завершилась реставрация фасадов дома Балкашиной.

Фото: ГАТИ

Теги: гати, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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