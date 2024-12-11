На Английской набережной отреставрируют фасад Дома Казалета

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) одобрила проведение реставрационных работ на фасаде дома Казалета – особняка Тенищевых.
Инспекция разрешила установку, использование и демонтаж строительных лесов в процессе реставрации фасада исторического здания. Работы должны быть завершены к 1 октября 2027 года.
Особняк находится на Английской набережной, дом 6. Его фасад выполнен в стиле необарокко, что придает дому схожесть с дворцом.
Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга завершилась реставрация фасадов дома Балкашиной.
Фото: ГАТИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все