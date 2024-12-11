На Английской набережной отреставрируют фасад Дома Казалета

ГАТИ разрешила установку, использование и демонтаж строительных лесов в процессе реставрации фасада исторического здания.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) одобрила проведение реставрационных работ на фасаде дома Казалета – особняка Тенищевых.

Инспекция разрешила установку, использование и демонтаж строительных лесов в процессе реставрации фасада исторического здания. Работы должны быть завершены к 1 октября 2027 года.

Особняк находится на Английской набережной, дом 6. Его фасад выполнен в стиле необарокко, что придает дому схожесть с дворцом.

Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга завершилась реставрация фасадов дома Балкашиной.

Фото: ГАТИ