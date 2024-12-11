В центре Петербурга завершилась реставрация фасадов дома Балкашиной

Специалисты провели реставрацию кирпичной кладки на главном и дворовом фасадах, обновили лепной декор и восстановили оригинальные чугунные балконные ограждения.

Реставрационные работы фасадов здания, принадлежащего Н.Н. Балкашиной, которое признано памятником культурного наследия регионального значения, завершены в Центральном районе Петербурга. Дом расположен на Пушкинской улице, 8. Эту информацию сообщила пресс-служба городского правительства.

Специалисты провели реставрацию кирпичной кладки на главном и дворовом фасадах, обновили лепной декор и восстановили оригинальные чугунные балконные ограждения. Также по архивным фотографиям был воссоздан исторический балкон и входная дверь. Все оконные рамы получили единую окраску.

Эти мероприятия проводились в рамках программы Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что Петропавловскую крепость утвердят местом для полуденного выстрела в Уставе Петербурга.

Фото: Правительство Петербурга