Петропавловскую крепость утвердят местом для полуденного выстрела в Уставе Петербурга

Изменения необходимы в связи с ремонтом Нарышкина бастиона.

Проект постановления правительства Санкт-Петербурга, касающийся изменений в Устав города, направлен на антикоррупционную экспертизу.

В действующем Уставе указано, что "петербургской традицией является полуденный выстрел сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости". Однако предлагается изменить эту формулировку — вместо "с Нарышкина бастиона" указать "с территории".Внести данную поправку возможно только через городской закон, и, согласно проекту, губернатор Петербурга представит его в Законодательное собрание.

Изменения необходимы в связи с ремонтом Нарышкина бастиона. Об этом в апреле 2024 года упомянул генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга — Петропавловской крепости Владимир Кириллов, который отметил, что во время ремонта орудия, производящие полуденный выстрел, будут временно перемещены на Государев бастион.

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Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга