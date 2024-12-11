В Смольном рассказали, какие объекты в Петербурге ждет реставрация в в 2025 году

Городской бюджет выделит более 14 миллиардов рублей на сохранение исторического наследия и охрану культурных памятников в ближайшие три года.

Зеленогорске будут завершены в 2025 году. Кроме того, начнется проектирование реставрации фасадов Соляного городка и ограды сквера Казанского собора.

В этом году реставраторы Санкт-Петербурга планируют закончить последние этапы работ над церковью Богоявления на Гутуевском острове, убрать строительные леса с фасадов Владимирского собора в Кронштадте и Казанской церкви в Зеленогорске. Также планируется открытие первых отреставрированных парадных интерьеров Дома реставратора на Литейном проспекте, 37–39.

Помимо этого, в текущем году начнется разработка проектов реставрации фасадов Соляного городка и ограды сквера Казанского собора, а также реставрация фасадов и крыши Большой хоральной синагоги.

Городской бюджет выделит более 14 миллиардов рублей на сохранение исторического наследия и охрану культурных памятников в ближайшие три года. Из этой суммы свыше 7 миллиардов рублей пойдет на ремонт и реставрацию жилых зданий, имеющих статус объектов культурного наследия.

Александр Беглов подчеркнул, что прошлый год стал успешным для петербургских реставраторов. Были завершены работы на таких значимых объектах, как Московские триумфальные ворота, фасады церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой улице, а также реставрация ограды с воротами дворца Юсуповых на Садовой улице.

Ранее мы сообщили о том, что парковочные зоны для электросамокатов планируют создать в Петербурге.

Фото: citywalls.ru