Парковочные зоны для электросамокатов планируют создать в Петербурге

Практика организации парковочных хабов и нанесение специализированной разметки уже успешно используется в таких городах, как Москва, Казань, Калининград и других.

Проект по улучшению дорожной инфраструктуры в Петербурге предполагает создание специальных парковочных зон для прокатных электросамокатов, выделенных особой разметкой. Как сообщает "Деловой Петербург", в настоящий момент в городе действуют виртуальные парковочные зоны для самокатов, и приложение не разрешает оставлять транспортное средство вне их пределов, что грозит штрафами нарушителям.

Практика организации парковочных хабов и нанесение специализированной разметки уже успешно используется в таких городах, как Москва, Казань, Калининград и других.

Константин Мазеин, председатель совета ассоциации "Пошли-поехали", подчеркнул, что ассоциация давно выступает за введение физической разметки, которая облегчит пользователям определение подходящего места для парковки самоката. Подобная разметка уже внедрена в некоторых районах Ленинградской области, включая Мурино и Кудрово.

К 2034 году в Санкт-Петербурге планируют установить камеры видеонаблюдения в зонах с высокой транспортной нагрузкой для мониторинга соблюдения ПДД. Кроме того, запланировано сокращение числа "медленных зон" и внедрение интеллектуальных систем управления дорожным движением, а также организация зарядных станций для аккумуляторов.

Сервис Whoosh отмечает, что на текущем этапе обсуждения основных направлений дальнейшего развития, конкретные параметры и методы реализации будут уточняться и утверждаться в дальнейшем. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сформировал рабочую группу для координации действий с Центром управления парковками и компаниями по аренде электросамокатов.

Новые парковочные хабы окажутся полезными не только для обычных пользователей электросамокатов, но и для представителей служб доставки, использующих микромобильный транспорт.

Ранее мы сообщили о том, что паром "Антей" начнет регулярное сообщение между Петербургом и портом Пионерский.

Фото: Piter.TV