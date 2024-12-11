Паром "Антей" начнет регулярное сообщение между Петербургом и портом Пионерский

Продажи билетов уже открыты.

Паром "Антей" начнет регулярные рейсы между Петербургом и Калининградом с 15 января 2025 года, сообщает "Деловой Петербург", ссылаясь на оператора маршрута "Трансбизнесконсалтинг" (ТБК).

Паромы будут отходить из терминала Морского фасада на проспекте Крузенштерна в Петербурге и прибывать в новый порт Пионерский в Калининградской области.

Продажи билетов уже открыты. Цена билета в одну сторону составляет 6820 рублей. Паром сможет перевозить не только автомобилистов, но и пассажиров без личного транспорта.

Забронировать билеты на рейс из Калининграда в Петербург можно будет начиная с 19 января. Одновременно можно зарезервировать билеты для 50 пассажиров без автомобилей.

Ранее мы сообщили о том, что "Поезд Дружбы" перевез из Петербурга в Минск 3500 пассажиров за время новогодних каникул.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области