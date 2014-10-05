Сечин: размер открываемых сейчас месторождений не сопоставим с "гигантами" 1970-х годах

Глава "Роснефти" рассказал о недостаточности проведения геологоразведки в мире.

Средний размер открываемых сейчас в мире месторождений не сопоставим с гигантскими открытиями 1970-х годов. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Сейчас средний размер открываемых месторождений в мире составляет порядка 15 млн тонн нефтяного эквивалента, что несопоставимо с гигантскими открытиями 1970-х годов - Саудовская Аравия, Сибирь в России, США. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт пояснил коллегам на мероприятии, что недоинвестирование происходит не только в секторе добычи энергетических ресурсов, но и в геологоразведке. Эти недочеты уже привели к недостаточному возмещению добычи приростом новых запасов. Однако восполнение добычи геологоразведочными работами составляет порядка 90%. Игорь Сечин напомнил о том, что общие объемы поисково-разведочного бурения в мире неуклонно снижаются, а акцент делается на все более и более глубоководные акватории.

Сечин считает, что нефть и газ к 2045 году будут обеспечивать более 53% спроса на энергию.

Фото и видео: ПМЭФ-2023