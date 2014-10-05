Сечин считает, что нефть и газ к 2045 году будут обеспечивать более 53% спроса на энергию

Глава "Роснефти" оценил рост потребление энергии в Африке.

Нефть и газ к 2045 году продолжат обеспечивать более 53% мирового спроса на первичную энергию. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

В долгосрочной перспективе физические объемы потребления нефти, по имеющимся оценкам, вырастут на порядка 15 млн баррелей в сутки (+15%) к 2045 году, и вместе с природным газом она продолжит обеспечивать более 53% мирового спроса на первичную энергию. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт подчеркнул, что дополнительным фактором увеличения спроса на энергию является быстрый рост населения Африки. По информации от Всемирной организации, к 2025 году население региона увеличится на 74 процента, с 1,43 до 2,49 млрд человек. В других мировых регионах показатель в среднем увеличится только на 10 процентов, с 6,55 млрд до 7,22 млрд человек. Таким образом Африке придется увеличить спрос на энергию к 70-80 процентам в 2050 году. По мнению Игоря Сечина, данные о сопоставлении спроса на ресурс с темпами роста численности населения говорит о недооценке реального потенциала роста потребления в Африке.

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Фото и видео: ПМЭФ-2023