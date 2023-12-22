Телевидение Нигера сообщило об отправке Россией в страну военных инструкторов

Военные из России привезли в африканскую страну современную технику.

Российские инструкторы прибыли на территорию африканского государства Нигер. Такая информация содержится в репортаже телевидения страны. В сюжете говорится о том, что иностранцы посетили Ниамей 10 апреля. Они доставили военнослужащим необходимое оружие "последнего поколения". Согласно сведениям от журналистов, в Нигере будут размещены российские ракетно-зенитные системы противовоздушной обороны. Дополнительно ожидается, что состоится обучение местных военных.

Напомним, что 4 декабря 2023 года министр обороны африканской страны, генерал Салифу Моди и заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров подписали совместно документ о взаимопонимании. В нем брался курс на укрепление сотрудничества в сфере обороны. В конце июля 2023 года в Нигере группа военнослужащих из президентской гвардии подняла мятеж, а затем публично объявила об отстранении главы государства Мохамеда Базума от власти. Для управления после этого решения удалось сформировать Национальный совет спасения родины. В его главе встал командующий гвардией Абдурахман Тчиани.

США продолжают диалог с Нигером по решению о разрыве военного сотрудничества.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости