США продолжают диалог с Нигером по решению о разрыве военного сотрудничества

Мэттью Миллер не смог прокомментировать заявление главы МИД африканской страны.

Американское внешнеполитическое ведомство и Нигер продолжают консультации в свете решения властей из Ниамея о разрыве соглашения о военном сотрудничестве. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Таким образом иностранный чиновник ответил на вопрос СМИ о том, какой следует считать ситуацию вокруг военного контингента США, находящегося на территории африканского государства. Эксперт переадресовал уточняющие вопросы по теме к оборонному министерству. Он заметил, что конкретикой может поделиться лишь Пентагон.

Вы слышали от нас в последние 10 дней, почти 2 недели, что мы будем контактировать с переходными властями, добиваясь прояснения и обсуждая дальнейшие шаги. Эти переговоры у нас идут. Но не думаю, что было бы продуктивно мне говорить об этом публично. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер отказался комментировать СМИ официальное заявление Министерства внутренних дел Нигера, в котором говорилось о том, что власти США вскоре представят местным чиновникам план вывода своего воинского контингента с территории африканской страны. Подобное коммюнике обнародовано по результатам встречи американского посла в Ниамее Кэтлин Фитцгиббон с главой МВД Нигера, генералом Мохамедом Тумба.

Госдеп не подтвердил и не опроверг сообщения о гневе США из-за заявления Макрона.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State