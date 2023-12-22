Мэттью Миллер ушел от прямого ответа на вопрос о позиции США.

В американском внешнеполитическом ведомстве не подтвердили и не опровергли сообщения СМИ о том, что заявления французского президента Эмманюэля Макрона о возможной отправке западных военнослужащих на территорию Украины для поддержки армии киевского режима в реальности вызвали гнев у чиновников из Белого дома. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранец отметил на вопрос прессы о том, планирует ли руководитель Энтони Блинкен во время своей рабочей поездки в париж поднимать эту тему в беседе с лидером Елисейского дворца. Такой визит запланирован на начало апреля текущего года.

У меня нет никакой реакции на это сообщение. И я не стану анонсировать подробности встречи. Но, конечно, мы ясно дали понять, что США не отправят военных на Украину. Макрон является руководителем страны, давно являющейся союзником США. Мы продуктивно взаимодействуем с ним по ряду вопросов. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер таким образом не дал однозначного ответа на вопрос о том, выступают ли США против отправки живой силы других стран НАТО на Украину.

В Госдепе считают безосновательными утверждения о геноциде в секторе Газа.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

