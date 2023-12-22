В Госдепе считают безосновательными утверждения о геноциде в секторе Газа

Мэттью Миллер оценил слова Франчески Альбанезе о трагедии на Ближнем Востоке.

В американском внешнеполитическом ведомстве читают безосновательными утверждения о том, что Израиль совершает преступления геноцида на территории сектора Газа. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник обеспокоен количеством жертв среди мирного населения в палестинском анклаве.

Мы ясно даем понять, что считаем безосновательными утверждения о геноциде. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Пресс-секретарь Госдепа США добавил, что в Вашингтоне считают непродуктивной должность специального докладчика Всемирной организации по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских землях.. Занимающая этот должностной пост Франческа Альбанезе, по мнению Мэттью Миллера, ранее публично допускала антисемитские высказывания, а также давала комментарии, которыми якобы оправдывала вылазку боевиков из радикального движения ХАМАС, произошедшую 7 октября 2023 года.

В США заявили, что не поддерживают атаки Украины по объектам на территории России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State