Мэттью Миллер оценил атаки ВСУ на НПЗ в России.

В американском внешнеполитическом ведомстве не поддерживают атаки Вооруженных сил Украины по объектам, расположенным на территории России, в том числе по российским нефтеперерабатывающим заводам. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа сША Мэттью Миллер. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал СМИ атаки армии киевского режима, которые противник совершает на отечественные энергетические и промышленные объекты.

Наша позиция с самого начала этого конфликта всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем удары Украины за пределами ее собственной территории <...>. Это наша давняя политика, которую мы разъяснили украинскому правительству. Так что это не что-то, о чем они могли бы не знать. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал местным СМИ факт того, что за атаками на нефтеперерабатывающие заводы стоит его профильная спецслужба.

В Госдепе отрицают причастность США, Британии и Украины к теракту в Подмосковье.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State