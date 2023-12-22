Мэттью Миллер оценил слова Александра Бортникова об украинском следе в подмосковном теракте.

В американском внешнеполитическом ведомстве отрицают причастность Вашингтона, Лондона и Киева к теракту, произошедшему 22 марта на территории подмосковного концертного зала "Крокус сити холл". Иностранные дипломаты утверждают, что доказательств этому факту нет. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США поделился официальный представитель Мэттью Миллер.

Во-первых, это просто неправда. Мы ясно дали понять, что нет никаких доказательств причастности Украины к этому, потому что Украина в этом не участвовала. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что руководитель ФСБ России Александр Бортников заявил прессе о том, что США, Великобритания и Украина стоят за терактом в Красногорске. По словам российского чиновника, первичные данные, полученные от задержанных подозреваемых, подтверждают версию силовиков о наличии в трагедии киевского следа. Мэттью Миллер в свою очередь назвал эти высказывания "пропагандой" Кремля, направленной на продолжение российской специальной военной операции.

В США считают, что Гершкович не сделал ничего плохого.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State