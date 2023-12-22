В США считают, что Гершкович не сделал ничего плохого

Мэттью Миллер оценил решение Мосгорсуда по продлению срока ареста для американского журналиста.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что журналист из США Эван Гершкович, обвиняемый российскими следователями в шпионаже, на самом деле якобы не сделал ничего плохого. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Иностранный чиновник заметил, что Москвой не было предоставлено "никаких оснований для задержания" подозреваемого.

И мы считаем, что для этого есть простая причина: потому что он не сделал ничего плохого. Мэттью Миллер

Напомним, что 26 марта Московский городской суд продлил до 30 июня срок ареста американца Эвана Гершковича. По информации от Центра общественных связей ФСБ РФ, представитель иностранного СМИ действовал по заданию американской стороны и вел сбор составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. Журналиста силовики задержали в конце марта 2023 года в городе Екатеринбурге. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ.

Госдеп: ХАМАС не место в будущем политическом устройстве Палестины.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State