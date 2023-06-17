Сечин: отказ от таргетирования курса рубля не дает ему стать региональной системой расчета

Глава "Роснефти" назвал условия становления рубля новой мировой резервной валютой.

Отказ от таргетирования курса российской национальной валюты препятствует его превращению в региональную расчетную систему, а также не позволяет обеспечивать трансграничное кредитование. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Рубль - одна из самых ресурсообеспеченных валют. Но есть как минимум две проблемы - это геополитическое давление со стороны действующего гегемона и риски, связанные с отсутствием таргетирования курса рубля, что не позволяет ему обеспечивать трансграничное кредитование, препятствует превращению рубля в региональную расчетную систему. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт предложил порассуждал о том, какая именно валюта придет смену доллару и как быстро. Игорь Сечин призвал Россию претендовать на этот статус со своим рублем. Для этого страна должна обладать устойчивой и крупной экономикой, обеспечены свободные и безбарьерные финансовые операции с капиталом.

Фото и видео: ПМЭФ-2023