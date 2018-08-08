Балтфлот пополнил новый ракетный корабль проекта "Каракурт"

Второй корабль проекта получил название "Советск"

На корабле проекта 22800 "Каракурт" подняли флаг ВМФ России. Об этом сообщили разработчики корабля. Балтийский флот пополнился еще одним кораблем проекта, который получил название "Советск"

Малый ракетный корабль успешно прошел заводские ходовые и государственные испытания. Известно, что "Советск" передали для работы в Северо-Западном регионе страны. Корабль предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Его водоизмещение достигает 800 тонн, скорость узлов - 30 ходов, автономность плавания - 30 суток.На борту разместят ракетные установки и катера военной базы.

Напомним, что первый корабль проекта - "Мытищи" отправился в ряды ВМФ в декабре 2018 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что ВМФ России получит асимметричное преимущество благодаря "Циркону".

Видео: YouTube/RussianArms