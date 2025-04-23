Всего было задействовано порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

На Балтийском флоте прошло учение по обеспечению безопасности судоходства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе учения моряки тренировались оборонять морские коммуникации, сопровождать и защищать гражданские суда от атак беспилотника. Всего было задействовано порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

В маневрах участвовали около 5 000 военнослужащих. Моряки также тренировались оказывать помощь аварийным судам, получившим повреждения во время атак условного противника.

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Видео: Минобороны России