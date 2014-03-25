Подлодка "Волхов" вернулась во Владивосток после 40 суток на боевой службе

Отличившимся подводникам по прибытии были вручены награды и грамоты.

Дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" вернулась во Владивосток после 40 суток на боевой службе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отличившимся подводникам по прибытии были вручены награды и грамоты. Их встречали не только командование Тихоокеанского флота, но также сослуживцы, ветераны, родные и близкие моряков. Экипаж подлодки выполнял задачи в море, преодолев в подводном положении более 2 тысяч морских миль. После краткосрочного отдыха личный состав "Волхова" приступит к плановому выполнению задач боевой подготовки ТОФ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы "Гиацинта-Б".

Видео: Минобороны России