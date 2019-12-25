Новый морской тральщик "Дмитрий Глухов" заложен в Петербурге

Проект имеет стратегическое значение для развития судостроения в Петербурге и укрепления компетенций петербургских корабелов в строительстве боевых кораблей для Военно-морского флота.

В пятницу, 24 апреля, на Средне-Невском судостроительном заводе Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) состоялась торжественная церемония закладки нового корабля противоминной обороны проекта 12700 "Дмитрий Глухов". Этот корабль станет шестнадцатым в серии данного проекта, заложенным на предприятии, сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что строительство кораблей проекта 12700 — это прямой вклад в выполнение задачи, поставленной президентом России, по обеспечению суверенитета в области судового оборудования и производственных технологий. Он отметил, что проект имеет стратегическое значение для развития судостроения в Петербурге и укрепления компетенций петербургских корабелов в строительстве боевых кораблей для Военно-морского флота.

Проект 12700 "Александрит" был разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" ОСК. Корабли этого проекта представляют собой новое поколение минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами.

Корабль назван в честь Героя Советского Союза Дмитрия Глухова, легендарного командира 1-го дивизиона сторожевых катеров Черноморского флота. Как подчеркнули в Смольном, это дань уважения героическому прошлому Черноморского флота и сохранение памяти о поколении победителей.

Фото: Пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга