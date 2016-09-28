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Малые десантные корабли Балтийского флота выполнили учебно-боевые задачи

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В учениях принимали участие экипажи кораблей "Евгений Кочешков" и "Мордовия".

Малые десантные корабли Балтийского флота выполнили учебно-боевые задачи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В учениях принимали участие экипажи кораблей "Евгений Кочешков" и "Мордовия". Они выполнили артиллерийские стрельбы с дальнейшей высадкой техники морской пехоты на необорудованный участок прибрежной зоны. Также экипажи провели тренировку по радиационной, химической и биологической защите кораблей в море.

Ранее мы сообщали, что российские корабли провели учения типа PASSEX с ВМС Таиланда.

Видео: Минобороны России

Теги: балтийский флот, корабли, минобороны россии, морские учения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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