Российские корабли провели учения типа PASSEX с ВМС Таиланда

"Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга" посетили порт Камбоджи.

Экипажи российских кораблей провели в Сиамском заливе совместные военно-морские учения типа PASSEX с Военно-морскими силами Королевства Таиланд. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ) России. Военнослужащие заметили, что отряд кораблей в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" прибыл в порт Сиануквиль, расположенный на территории Камбоджи. Наши моряки прошли через протокольные мероприятия с принимающей стороной, а также они посетили местные достопримечательности и спортивные мероприятия с камбоджийскими коллегами.

Накануне экипажи кораблей ТОФ провели в Сиамском заливе совместное военно-морское учение типа PASSEX с ВМС Королевства Таиланд после выхода из порта Саттахип. В назначенном районе экипажи провели тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию. пресс-служба ТОФ РФ

После отработки задач учений экипажи кораблей двух дружественных стран провели торжественную церемонию прощания. От ВМС Таиланда к маневрам привлекался фрегат "Наресуан", а также один из вертолетов из местной морской авиации.

Напомним, что в российском посольстве в Камбодже журналистов уведомили о прибытии в камбоджийский автономный порт отряда кораблей. Посол Анатолий Боровик принял участие в праздничной встрече экипажей. Дипломат поприветствовал моряков-тихоокеанцев. Высокопоставленный гость мероприятия напомнил, что ВМФ России имеет традицию ежегодных заходов в камбоджийские морские порты. Контакты по линии внешнеполитических ведомств между странами были установлены в 1956 году.

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Фото и видео: Тихоокеанский флот России