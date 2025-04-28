На красноармейском направлении артиллерия поразила цель.

Российские артиллеристы из танковой дивизии уничтожили миномет Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции.Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 28 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована силами "Центральной" группировки войск с использованием 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Известно, что бойцы расчета получили координаты цели и произвели серию выстрелов 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами с расстояния свыше 15 километров. Корректировка огня и контроль поражения цели в режиме реального времени осуществлялась операторами разведывательных беспилотников. После выполнения стрельбы военнослужащие оперативно укрылись в заранее подготовленном блиндаже.

Командир орудия старший сержант Сергей Пиманов сравнил гаубицу Д-30 по точности со снайперской винтовкой. Эксперт добавил, что в среднем российский боевой расчет выпускает около 80 снарядов ежедневно в рамках огневой поддержки пехоты в зоне СВО, а максимальное количество используемых за сутки снарядов - 200 единиц.

В зоне группировки "Запад" ВСУ потеряли пять станций Starlink за сутки.

Фото и видео: Минобороны России