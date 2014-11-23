Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Вооруженные силы Украины лишились 36 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, а также станций спутниковой связи Starlink американской компании SpaceX. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 апреля 2025 года сделал руководитель пресс-службы "Западной" группировки войск Иван Бигма. Военнослужащий заметил, что в рамках проведения контрбатарейной борьбы российскими артиллерийскими подразделениями успешно поражены четыре орудия полевой артиллерии, а также 11 минометных расчетов противника.

Также уничтожено 36 пунктов управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи Starlink, 8 полевых складов боеприпасов противника. пресс-сужба Минобороны РФ

Дополнительно расчетами противовоздушной обороны уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

На Камчатке АПЛ "Красноярск" на учениях поразила цель с дистанции более 1,1 тыс. км.

Фото и видео: Минобороны России