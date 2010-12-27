ВМФ России получит асимметричное преимущество благодаря "Циркону"

До характеристик российского вооружения не будет дотягивать техника ни одного государства.

Military Watch Magazine считает, что запуск "Циркона" изменит соотношение сил между США и Россией. Журналисты в статье объяснили, почему произойдет радикальное изменение соотношения сил. Иностранцы говорят о параметрах крылатой ракеты, аналогов которым на данный момент в мире нет. Перевод материала размещен в RG.

Скорость объекта приближается к 9 махам, а прицельная дальность - около 1 тысячи км. Одного прямого попадания будет достаточно, чтобы уничтожить самый крупный корабль. Перехватить объект не смогут существующие на данный момент системы ПВО.

По мнению иностранной прессы, Россия все больше уделяет внимание разработке легкого, но при этом тяжеловооруженного оборудования. Среди таких - фрегаты "Адмирал Горшков". Они получают преимущество из-за простоты маневрирования по сравнению с тяжелыми кораблями противников.

К характеристикам "Циркона" подбираются только американские и британские ракеты Harpoon. Даже в перспективных модификациях они будут обладать более низкими скоростями и достигать дальности не более 300 км.

Ранее Piter.tv писал о том, что в СМИ нашли преимущество "Калибров" над гиперзвуковой ракетой.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

