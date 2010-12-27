В СМИ нашли преимущество "Калибров" над гиперзвуковой ракетой

Американские журналисты рассказали о российском проекте "Хаски".

Эксперты считают, что новые российские субмарины "Хаски" создадут конкуренцию США. На технику планируется установить гиперзвуковые и "крылатые" ракеты, показавшие эффективность в Сирии. Основной ударной мощностью вооружения станут не "Калибры", а "Циркон". Хотя первые также будут присутствовать на установке. Однако "Циркон" способен развивать скорость в 8 махов.

Огромный арсенал подводной лодки даст возможность при помощи общего залпового огня утопить любого противника, который окажется у них на пути пишут журналисты из The National Interest

В каждую пусковую установку будет установлено по 40-48 ракет и несколько торпед. Первые подводные лодки по данному проекту будут созданы в 2023 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового "Циркона".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

