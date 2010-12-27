В СМИ нашли преимущество "Калибров" над гиперзвуковой ракетой

Эксперты считают, что новые российские субмарины "Хаски" создадут конкуренцию США. На технику планируется установить гиперзвуковые и "крылатые" ракеты, показавшие эффективность в Сирии. Основной ударной мощностью вооружения станут не "Калибры", а "Циркон". Хотя первые также будут присутствовать на установке. Однако "Циркон" способен развивать скорость в 8 махов.
Огромный арсенал подводной лодки даст возможность при помощи общего залпового огня утопить любого противника, который окажется у них на пути
пишут журналисты из The National Interest
В каждую пусковую установку будет установлено по 40-48 ракет и несколько торпед. Первые подводные лодки по данному проекту будут созданы в 2023 году.
Ранее Piter.tv писал о том, что раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового "Циркона".
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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Ну, и где здесь о преимуществах, фейкновостники?