  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В СМИ нашли преимущество "Калибров" над гиперзвуковой ракетой
Сегодня, 16:01
269
lesjasap

В СМИ нашли преимущество "Калибров" над гиперзвуковой ракетой

0 0

Американские журналисты рассказали о российском проекте "Хаски".

Эксперты считают, что новые российские субмарины "Хаски" создадут конкуренцию США. На технику планируется установить гиперзвуковые и "крылатые" ракеты, показавшие эффективность в Сирии. Основной ударной мощностью вооружения станут не "Калибры", а "Циркон". Хотя первые также будут присутствовать на установке. Однако "Циркон" способен развивать скорость в 8 махов.

Огромный арсенал подводной лодки даст возможность при помощи общего залпового огня утопить любого противника, который окажется у них на пути

пишут журналисты из The National Interest

В каждую пусковую установку будет установлено по 40-48 ракет и несколько торпед. Первые подводные лодки по данному проекту будут созданы в 2023 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового "Циркона".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: гиперзвуковая ракета, калибры, проект хаски, сша, циркон
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 16:44

Ну, и где здесь о преимуществах, фейкновостники?

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии