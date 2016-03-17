Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового "Циркона"

Материал будет создаваться в Челябинске.

Корпус российской ракеты "Циркон" изготовлен из новейшего композита на основе углеволокна. Материал получил название КИМФ. Он позволит снизить радиолокационную заметность ракеты, а также защитить объект от высоких температур при гиперзвуковых скоростях. В полете ракета будет напоминать огненный шар, так как разогреется до звездных температур. Она сможет развить скорость до 10 тысяч километров в час.

Известно, что материал для "Циркона" будет создаваться на челябинском предприятии. Оно является структурным подразделением "Росатома". Из КИМФа также сделают покрытие для боевых блоков ракет Р-29РМ. Таким оборудование оснащены подводные лодки ВМФ для проекта "Дельфин".

Напомним, что средства ПВО способны обнаруживать "Циркон" на расстоянии 55 километров. Это дает для обороны цели не более 20 секунд. Противником ракеты станут в основном авианосцы.

Ранее Piter.tv писал о том, что минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Оникс" на Чукотке.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

