Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Оникс" на Чукотке

Министерство обороны опубликовало кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео опубликовали на официальном YouTube-канале.
Полет прошел в штатном режиме, ракета поразила мишень, которая находилась в акватории моря на расстоянии более 200 километров. Безопасность маневров обеспечивали десятки боевых кораблей и самолеты.
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Видео: YouTube/ Минобороны
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