Минобороны придумало новый способ борьбы с уклонистами

Искать призывников будут по месту пребывания, в вузах и рабочих местах.

Министерство России изменит закон о военном учете. Поправка связана с постановкой на учет по месту жительства или временного пребывания. Теперь к военкоматам будут приписаны юноши не только с постоянной пропиской или временной регистрацией более чем на три месяца. В будущем к военкомату будут приписаны и те молодые люди, местоположение которых официально не подтверждено.

Таким образом проект не позволит уклонистам избежать призыва, переехав в другой город. Отсутствие регистрации в районе больше не даст преимущества в отказе от военной службы. Также разыскивать юношей военком будет по месту учебы и работы. Образовательные и трудовые организации будут обязаны сообщать в военкоматы о наличии потенциальных призывников.

Также поправка позволит поступить в военные вузы или на службу тем желающим, у которых нет постоянной или временной регистрации.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Минобороны России назвали причину провала системы ПВО США в Саудовской Аравии.

Фото: Piter.tv

