В Минобороны России назвали причину провала системы ПВО США в Саудовской Аравии

Десятки беспилотников и крылатых ракет, атаковали саудовские НПЗ.

Высокопоставленный представитель Минобороны России назвал причину провала системы ПВО США в Саудовской Аравии. Она пропустила десятки беспилотников и крылатых ракет по причине несоответствия заявляемым характеристикам, а также низкой эффективности борьбы с малоразмерными воздушными целями. Об этом пишет ТАСС.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что "иногда системы ПВО по всему миру демонстрируют противоречивый результат". Однако по мнению российского эксперта, такие оправдания можно принять, если речь идет об одном комплексе Patriot. К слову, сейчас на северной границе Саудовской Аравии установлено 88 американских зенитных комплексов.

Источник в министерстве добавил, что системы США "попросту не готовы к отражению массированного воздушного нападения в реальной боевой обстановке".

14 сентября десятки беспилотников и крылатых ракет атаковали два НПЗ в Саудовской Аравии. После этого на заводах произошли пожары.

Ранее мы писали, что Путин предложил Трампу купить у России гиперзвуковое оружие.

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