Путин предложил Трампу купить у России гиперзвуковое оружие

По словам главы российского государства, такого оружия нет пока ни у одной страны мира.

Владимир Путин предложил Дональду Трампу купить у России гиперзвуковое оружие. Встреча двух президентов состоялась в Осаке. Об этом пишут РИА Новости.

Глава российского государства отметил, что такого оружия нет пока ни у одной страны мира. Правда, Америка сама хочет произвести подобное. "Но зачем тратить деньги, когда мы уже потратили", — задался вопросом президент РФ.

Путин заявил, что Россия хочет "что-то получить" с США, только не в ущерб безопасности страны, а "с целью создания ситуации равновесия".

Российский лидер отметил, что учитывать нужно количество носителей и боеголовок. Россия готова к этому диалогу, однако пока не получила внятного ответа от Вашингтона.

Ранее мы писали, что Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей под 2% годовых.

Видео: YouTube / Fox News, Covert Cabal, VOA News