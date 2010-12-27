Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей под 2% годовых

Но это касается только жилья в Дальневосточном федеральном округе.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.

Главной целью программы является привлечение на Дальний Восток людей с образованием и высококвалифицированных кадров. Путин предложил запустить программу в 2019 году сроком на пять лет.

В феврале текущего года Путин поручил довести ставку по ипотеке по всей России до 8%. Сделать это нужно до 2024 года. Глава Сбербанка Герман Греф пообещал уже через два года снизить ставку по ипотеке до 7%. В этом году Сбербанк уже снизил ставку на ипотеку и потребительские кредиты.