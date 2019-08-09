Сбербанк снизил ставку на ипотеку и потребительские кредиты

Особо выгодными новые условия покажутся зарплатным клиентам банка. Получить дополнительный дисконт на покупку жилья как в новостройке, так и на вторичном рынке можно на платформе «ДомКлик».

Сбербанк второй раз за лето улучшает условия для ипотечных клиентов. Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку теперь можно по ставке от 7,6% годовых с учётом дисконтов. На вторичном рынке ипотека стартует от 9,1% годовых также с учётом дисконтов. Новые условия касаются приобретения загородной недвижимости и строительства жилого дома. Снижение ставки действует на покупку гаража и машино-места. Новые условия распространяются на нецелевой кредит под залог недвижимости и рефинансирование кредитов других банков.

Анатолий ЛОКОТКОВ, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк":

Конец лета и начало осени – это всегда пиковый период приема заявок. Многие хотят купить объекты недвижимости до конца года. Для того, чтобы это сделать нужно уже сейчас подать заявку, получить одобрение и закончить сделку. Это позволит стать счастливым обладателем квартиры уже в 2019 году. Самые лучшие условия по ипотеке традиционно имеют зарплатные клиенты банка.

Хороший дисконт можно получить при выборе жилья от определённого застройщика. Участие в программах субсидирования позволяет получать предложения с минимальными ставками. Лайфхак от Сбербанка: дополнительная скидка 0,3 п.п. на покупку квартиры через "ДомКлик".

Анатолий ЛОКОТКОВ, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк":

Чтобы получить самые выгодные условия, безусловно нужно быть зарплатным клиентом Сбербанка. "ДомКлик" — это один из самых крупных агрегаторов на рынке недвижимости. Экосистема, которая позволяет подобрать, зарезервировать объект, связаться со специалистом банка, получить одобрение и выйти на сделку.

С 6 августа Сбербанк также снизил минимальную ставку по потребительскому кредиту на 1,5 процентных пункта.

Анатолий ЛОКОТКОВ, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк":

Сейчас в Сбербанке действует акция по потребительским кредитам, она продлится до 30 сентября. Ставка от 11,4% - это сейчас одно из самых выгодных предложений на рынке.

Новые условия касаются и программ рефинансирования потребительских займов. Максимальный размер займа по сниженной ставке составляет 1 млн рублей.