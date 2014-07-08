Адвокат оценил идею лишать уклонистов приобретенного гражданства

По словам эксперта, такой законопроект послужит стимулом для соблюдения правил.

Председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин оценил идею лишать уклонистов приобретенного гражданства РФ. Об этом он заявил телеканалу "360".

По словам эксперта, такой законопроект послужит стимулом для соблюдения правил. Он напомнил .что раньше за несоблюдение обязанностей были положены штрафы до 500 рублей, но никто эти обязанности не соблюдал. Также Трингин напомнил, что многие получают российское гражданство до того, как им исполняется 30 лет.

Адвокат напомнил, что воинскому учету подлежат россияне не только призывного возраста. Он считает, что с точки зрения функционирования воинского учета такое правило пойдет на пользу военкоматам.

Фото: Pixabay.com