В Госдуме назвали маразмом идею создания реестра лайкающих иноагентов россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал маразмом идею создания реестра лайкающих иноагентов россиян. Об этом он рассказал телеканалу "360".

С инициативой создания реестра граждан России, поддерживающих иноагентов с помощью лайков в соцсетях, выступил депутат Госдумы Николай Новичков. Он подчеркнул, что такой список должен предоставляться сотрудникам правоохранительных органов.

Милонов подверг критике эту инициативу. По его словам, не надо доходить до маразма. Также депутат добавил, что большинство лайков люди могут случайно поставить. Милонов заявил, что есть гораздо более серьезные вещи, которыми надо заниматься.

Фото: Piter.tv