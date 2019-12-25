  1. Главная
В Госдуме назвали маразмом идею создания реестра лайкающих иноагентов россиян
Сегодня, 13:54
В Госдуме назвали маразмом идею создания реестра лайкающих иноагентов россиян

По словам депутата, есть гораздо более серьезные вещи, которыми надо заниматься.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал маразмом идею создания реестра лайкающих иноагентов россиян. Об этом он рассказал телеканалу "360".

С инициативой создания реестра граждан России, поддерживающих иноагентов с помощью лайков в соцсетях, выступил депутат Госдумы Николай Новичков. Он подчеркнул, что такой список должен предоставляться сотрудникам правоохранительных органов.

Милонов подверг критике эту инициативу. По его словам, не надо доходить до маразма. Также депутат добавил, что большинство лайков люди могут случайно поставить. Милонов заявил, что есть гораздо более серьезные вещи, которыми надо заниматься.

Фото: Piter.tv

Теги: виталий милонов, госдума россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

