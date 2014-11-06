Суд арестовал подростка, обвиняемого в нападении на школу в Подмосковье

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Тверской суд Москвы арестовал подростка, обвиняемого в нападении на школу в Подмосковье. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на суд.

Инцидент произошел 16 декабря в поселке Горки-2. Сообщалось, что 15-летний подросток пришел в школу с ножом, которым нанес удар охраннику учебного заведения и одному из учеников. От полученных ранений ребенок скончался. Подозреваемого задержали. Он признал свою вину.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Решением суда подросток заключен под стражу на два месяца. В зале суда присутствовали родители задержанного.

Фото: Piter.tv