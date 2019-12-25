  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После нападения в школе Петербурга проверят расходы на безопасность
Сегодня, 23:10
95
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

После нападения в школе Петербурга проверят расходы на безопасность

0 0

Власти Петербурга оценят эффективность охраны и камер в школах.

В школах Санкт-Петербурга проведут проверку расходов на обеспечение безопасности после инцидента с нападением на учительницу, сообщил спикер городского парламента. Источник: Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

В образовательных учреждениях Петербурга проверят, как расходуются средства, выделенные на безопасность. Об этом 17 декабря заявил председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Поводом стало происшествие в одной из школ города, где ученик пронес нож и ранил учительницу математики.

По словам Бельского, в школе, где произошел инцидент, на охрану и техническое оснащение выделялись значительные средства. Речь идет о финансировании охраны, систем видеонаблюдения и охранной сигнализации. Он подчеркнул необходимость оценить эффективность уже принятых мер. Ранее на заседании Законодательного собрания 17 декабря депутат Павел Крупник предложил увеличить количество школьных психологов и ввести обязательное психологическое тестирование для выявления склонности к агрессивному поведению.

В Госдуме предложили устанавливать пожарную сигнализацию при капремонте.

Фото: Piter.TV

Теги: безопасность, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии