После нападения в школе Петербурга проверят расходы на безопасность

Власти Петербурга оценят эффективность охраны и камер в школах.

В образовательных учреждениях Петербурга проверят, как расходуются средства, выделенные на безопасность. Об этом 17 декабря заявил председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Поводом стало происшествие в одной из школ города, где ученик пронес нож и ранил учительницу математики.

По словам Бельского, в школе, где произошел инцидент, на охрану и техническое оснащение выделялись значительные средства. Речь идет о финансировании охраны, систем видеонаблюдения и охранной сигнализации. Он подчеркнул необходимость оценить эффективность уже принятых мер. Ранее на заседании Законодательного собрания 17 декабря депутат Павел Крупник предложил увеличить количество школьных психологов и ввести обязательное психологическое тестирование для выявления склонности к агрессивному поведению.

Фото: Piter.TV