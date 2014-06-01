Подростка с ножом отправили в СИЗО после нападения на учительницу в Петербурге

Девятиклассника из петербургской школы арестовали после резонансного ЧП.

В Санкт-Петербурге 15-летнего ученика, напавшего с ножом на учительницу математики в школе № 191, перевели из медицинского учреждения в следственный изолятор.

Подростка доставили в СИЗО после завершения первичных следственных действий и медицинского обследования. В ходе допроса следователи проверяли его на возможные связи с террористическими группировками, однако сам девятиклассник заявил, что не имеет отношения к подобной деятельности.

Сообщается, что подросток признал факт нападения и выразил сожаление о произошедшем. В ближайшее время он будет содержаться в следственном изоляторе в рамках расследования уголовного дела. Нападение произошло 15 декабря. Девятиклассник пришел в школу с ножом и нанес не менее трех ножевых ранений 29-летней учительнице математики. По предварительным данным, причиной конфликта стала полученная ранее неудовлетворительная оценка.

Одноклассники школьника сообщили, что подросток намеревался отомстить преподавательнице, так как из-за отметки переживала его мать. Пострадавшую учительницу госпитализировали в реанимационное отделение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее в Петербурге задержали охранника школы после нападения на учительницу.

Фото: Piter.TV