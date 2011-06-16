В Петербурге задержали охранника школы после нападения на учительницу

После ЧП в петербургской школе следствие возбудило дело о небезопасных услугах.

В Санкт-Петербурге после нападения ученика на преподавателя в школе правоохранительные органы задержали сотрудницу охранного предприятия, которая обеспечивала безопасность в учебном заведении в день происшествия 15 декабря.

По данным следствия, в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержанную доставили в следственный отдел для дачи показаний и уточнения обстоятельств происшествия.

Инцидент произошел утром 15 декабря, когда 15-летний ученик девятого класса напал на учительницу математики. По данным источников, подросток пришел к преподавателю для исправления контрольной работы, а в момент, когда учительница отвлеклась, нанес ей удар ножом в спину. В настоящее время следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия.

