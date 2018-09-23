Третий отечественный флот получит новые "Калибры".

Россия собралась нарастить подводные силы на Балтике. Балтийский флот станет третьим по счету (после Черноморского и Тихоокеанского), получивший "Калибры". Для него создадут серию вооруженных крылатых ракет, которые разместят на субмаринах. В "ТАСС" заявили, что подлодок может оказаться меньше, чем поставили в остальные флота.

Известно, что для Черноморского флота в Петербурге кораблестроители создали 6 подлодок проекта 636.3. Они уже проверены в бою При помощи вооружения военные наносили ракетные удары по целям в Сирии.

В различной степени готовности на "Адмиралтейских верфях" находятся еще 6 субмарин. Они будут переданы Тихоокеанскому флоту по готовности. Первая подлодка уже прошла ходовые испытания. Передача "Петропавловска-Камчатского" произойдет до конца 2019 года.

В Минобороне добавили, что "появление подлодок - носителей "Калибров" существенно усилит ударный потенциал России на Балтике".

Ранее Piter.tv писал о том, что Балтфлот пополнил новый ракетный корабль проекта "Каракурт".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

