В Петербурге заложили подводные лодки "Магадан" и "Уфа"

Субмарины предназначены для Тихоокеанского флота.

В пятницу, 1 ноября, на "Адмиралтейских верфях" прошла торжественная церемония закладки двух больших субмарин. На мероприятие по закладке приехал Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Дизель-электрические подводные лодки "Магадан" и "Уфа" проекта 636,3 предназначены для Тихоокеанского флота России. Контракт на строительство субмарин подписали еще осенью 2016 года. Отметим, что в стране таких подлодок до этого момента было всего шесть. Отмечается, что "Магадан" и "Уфа" относятся к третьему поколению подводных лодок. Субмарины являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ".

Известно, что закладку "Магадана" и "Уфы" осветил священнослужитель.

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