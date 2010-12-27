Перевозчики: жетоны в петербургском метрополитене подорожают до 60 рублей

Планируется, что разница с действующими ценами на проезд компенсируется за счёт бюджетных средств.

В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что жетоны в петербургском метрополитене могут подорожать до 60 рублей. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Председатель комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптин отметил, что речь идет исключительно о заявке перевозчика. Также он добавил, что власти Петербурга планируют компенсировать разница с действующими ценами на проезд за счёт бюджетных средств. Субсидия пойдет на реализацию разового проезда. Эксперты выяснили, что именно таким способом проезда пользуются чаще всего туристы. Горожане предпочитают покупать проездные карты.

Окончательное решение касательно тарифов примут после обсуждения с комитетом по транспорту и исходя из возможностей бюджета.

Отметим, что в данный момент поезда на метро стоит 45 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что первый в России "водородный трамвай" проехал по Петербургу.

Фото:Piter.TV