Первый в России "водородный трамвай" проехал по Петербургу

Опытный образец выехал на Московский проспект.

В Петербурге опробовал рельсы первый в России трамвай, работающий на водороде, сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс". Экспериментальная поездка по Московскому проспекту подтвердила эффективность и жизнеспособность такого транспорта.

В основе разработок нового типа трамвая лежали проекты петербургских инженеров. Идея заключалась в запуске транспорта на водородных топливных элементах. Такой вид работает без токоприемника, вне зависимости от контактной сети. Необходимый генератору для выработки электроэнергии запас водорода хранится в баллонах прямо на борту трамвая.

Новшество поможет отказаться от строительства дорогостоящей контактной сети и тяговых подстанций, при этом экологическая и энергоресурсосберегающая безопасность будут на высоком уровне. Также такие трамваи смогут двигаться в режиме автономного хода, что позволит не достраивать контактные сети над продолжающимися трамвайными линиями. Подобным образом работают троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

А недавно Piter.TV узнал, как выглядит "Американка" – первый туристический трамвай Петербурга.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"