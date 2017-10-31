Первый туристический: на улицах Петербурга появится реплика ретро-трамвая "Американка"

Piter.TV узнал, как выглядит первый туристический трамвай Петербурга.

По улицам Петербурга пустят первый туристический трамвайный маршрут Т1. Увидеть лучшие виды города можно будет из окна реплики ретро-трамвая "Американка". Эти вагоны служили пассажирам полвека, застали годы блокады и ушли с линии в 1979 году.

Само строительство заняло примерно 4 месяца, учитывая, что это новый вагон. Внешне он похож на исторический вагон, а внутри у него полностью все техническое оснащение уже современное: привода, тележки, электропроводка. Вся отделка сделана из дуба. Александр Ковешников, исполняющий обязанности начальника службы подвижного состава

Маршрут начнется от трамвайного парка на Васильевском острове, пройдет через 6 мостов и 500 достопримечательностей. Среди них Соборная мечеть, крейсер "Аврора", Летний сад, Марсово поле и Петропавловская крепость.

Мне нравится центр города, я люблю свой город, я обожаю работать на маршрутах, которые проходят по центру. Потому что красиво и потому что в отличие от новостроек – архитектура, даже другие люди. Вы не поверите, но на окраинах города и в центре города люди совершенно разные. Ирина Плотникова, водитель трамвая Т1 "Первый туристический"

Первый туристический трамвай запустят в ноябре, точную дату объявят позже. Новая "Американка" будет делать четыре рейса ежедневно: в 10, 13, 16 и 19 часов. Стоимость экскурсии составит 100 рублей, продолжительность кругового маршрута – более двух часов.

Фото и видео: Piter.TV