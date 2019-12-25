  1. Главная
Трамвайному маршруту "Первый туристический" в Петербурге исполнилось 6 лет
Маршрут позволяет увидеть Северную столицу с романтичного ракурса.

В Петербурге трамвайному маршруту "Первый туристический" исполнилось 6 лет. Первый его рейс состоялся 6 ноября 2019 года, рассказали в городском комитете по транспорту. 

Маршрут позволяет увидеть Северную столицу с романтичного ракурса. За 1,5 часа пассажиры проезжают через шесть мостов и сотни достопримечательностей. Модель ЛМ-33 выбрана не случайно: довоенные вагоны прошли через блокаду и перевозили раненых. Этот трамвай напоминает о подвиге ленинградских трамвайщиков. 

Благодаря любви к истории и вниманию к деталям трамвай ЛМ-33 продолжает свой путь – уже как символ живой памяти и душевного тепла Петербурга. Пусть впереди будет еще много маршрутов, улыбок и вдохновленных пассажиров! 

Пресс-служба петербургского комтранса 

Ранее на Piter.TV: разводка мостов в Петербурге завершится к концу ноября. 

Фото: пресс-служба ГУП "Горэлектротранс"

