Трамвайному маршруту "Первый туристический" в Петербурге исполнилось 6 лет

В Петербурге трамвайному маршруту "Первый туристический" исполнилось 6 лет. Первый его рейс состоялся 6 ноября 2019 года, рассказали в городском комитете по транспорту.

Маршрут позволяет увидеть Северную столицу с романтичного ракурса. За 1,5 часа пассажиры проезжают через шесть мостов и сотни достопримечательностей. Модель ЛМ-33 выбрана не случайно: довоенные вагоны прошли через блокаду и перевозили раненых. Этот трамвай напоминает о подвиге ленинградских трамвайщиков.

Благодаря любви к истории и вниманию к деталям трамвай ЛМ-33 продолжает свой путь – уже как символ живой памяти и душевного тепла Петербурга. Пусть впереди будет еще много маршрутов, улыбок и вдохновленных пассажиров! Пресс-служба петербургского комтранса

Фото: пресс-служба ГУП "Горэлектротранс"